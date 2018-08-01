أب يحرق زوجته وأبناءه الثلاثة ويفر هاربا بالمنيا

استخدم تاجر في المنيا، غاز أسطوانة بوتجاز، وأشعل النيران في مسكنة بمركز سمالوط، في شمال محافظة المنيا، لتلقى زوجته وأبناؤه الثلاثة مصرعهم حرقًا ثم فر هاربًا، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لمعرفة الظروف والملابسات وضبط الأب الهارب.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العقيد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط، باندلاع حريق داخل وحدة سكنية في مدينة سمالوط، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وأوضحت المعاينة الأولية، قيام "ميلاد. م. أ"، 45 عامًا، تاجر، بإشعال النيران في زوجته "لوزا. س. ع"، 35 عامًا، وأبنائه الثلاثة كل من: "مارينا 15 عامًا، ومادونا 13 عامًا، وميخائيل 11 عامًا"، باستخدام أسطوانة البوتاجاز ما أدى إلى مصرعهم حرقًا.

وتحرر محضرًا بالواقعة، وتم نقل الجثث الأربع إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.