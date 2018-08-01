عمر مبارك ينشر صورة جديدة من الأهرامات مع مطرب أمريكي

نشر عمر علاء، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، صورة جديدة مع صديقه مغني الهيب هوب الأمريكي الشهير، كارلوس جون.

كان "مبارك الحفيد"، قد نشر صورة قبل يومين مع "جون" من الساحل الشمالي.