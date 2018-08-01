تعرض الإعلامي معتز الدمرداش لموقف طريف أثناء تقديمه لبرنامج "آخر الكلام" عبر فضائية "النهار".

وتلقى الدمرداش اتصالًا من فتاة تدعى "فاطمة" من محافظة مطروح وتبلغ من العمر 20 عاما ولديها أخت لديها 10 سنوات، وأن لديها مشكلة أن والدتها تريد أن تنجب مرة أخرى ذكرا وأن والدها يرفض ذلك.

وقالت فاطمة: "بابا بيحبنا قوي بس ماما عايز تخلف وماما عايزة تخلف ولد وبابا مش عايز يخلف".

ليرد عليها الدمرداش ساخرًا: "وأنا أعمل إيه.. معتز هيعمل إيه.. وأنا مالي"، واصفًا هذه المكالمة بأنها أغرب مكالمة تعرض لها على الإطلاق".