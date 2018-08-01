تمكن ضباط مباحث مركز شرطة جهينة بسوهاج، من ضبط 4 أشخاص لتكوينهم تشكيل عصابي لسرقة السولار الخام من خط أنابيب "أسيوط – سوهاج" بعد أن تم تركيب محبس عليه في الظهير الصحراوي الغربي، وضبط بحيازتهم سيارة محملة بـ 26 طن سولار مخبأة داخل مزرعة دواجن، كما تم ضبط سيارة أخرى خاصة بدليلهم في التحركات بالصحراء.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة مفادها قيام كل من "فرغل.ا.ح.ف"، 41 عاما، عامل زراعي، و"عبدالناصر.ع.غ"، 36 عاما، مدرس، ويقيمان بناحية جهينة الغربية دائرة المركز، و"عوض.ع.ع.غ"، 34 عاما، سائق، ويقيم إمبابة بالجيزة، و"خالد.ع.ث.ع"، 27 عاما، تباع ويقيم المرج – القاهرة، بعمل محبس بخط السولار العمومي "أسيوط – سوهاج" التابع لشركة مصر للبترول والمار بالظهير الصحراوي دائرة المركز وسحب كمية من السولار داخل بئر بمزرعة للدواجن ملك الأول ونقله بالسيارة رقم "أ ل ي 872 / ب أ ج 452" فنطاس ملك وقيادة الثالث والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز بالتنسيق وفرع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من الأمن المركزي عقب استئذان النيابة العامة من ضبط المتهمين والسيارة المشار إليها محملة بحوالي 26 طن سولار خام والسيارة رقم 17549 نقل سوهاج قيادة الثاني "دليل الطريق" وضبط الأدوات المستخدمة وهي عبارة عن "5 خراطيم، دوسر، 4 لاكور مقاسات مختلفة، 2طابة، 3 قفيل، 2 محبس، شاكوش".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم التحفظ على السيارتين والمضبوطات، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2449 إداري المركز لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.