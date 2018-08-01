قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الانتهاء من تنفيذ محطات توليد الكهرباء الجديدة في سنتين ونصف فقط يعد "إعجاز"، مشيرًا إلى أن الفترة الزمنية الطبيعية للانتهاء من المحطات هو 5 سنوات.

وأضاف "حمزة"، خلال استضافته في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن توزيع المحطات بعيدًا عن وجود مجرى مائي يعد إنجاز أيضًا، موضحًا أن المعتاد أن تُنشئ محطات الكهرباء بالقرب من مجرى مائي.

وأكد، أن المحطات الجديدة تعمل بأعلى كفاءة ولا تستهلك الكثير من الوقود، لافتًا إلى أن ذلك يخفض من تكلفة الكيلو وات.