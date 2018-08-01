أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن الخارجية الروسية تحضر للقاء سيرجي لافروف وزيير الخارجية الروسي، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو على هامش قمة "الأسيان".