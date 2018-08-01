أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه بصدد الإعلان عن مفاجأة سارة لركاب الخط الأول لمترو الأنفاق "المرج - حلوان"، صباح اليوم الأربعاء الموافق 1 أغسطس الجاري، تساعد على حل مشكلات المرفق، مشيرا إلى أن وزارة النقل ستبدأ فى تنفيذ خطتها لتطوير البنية الأساسية له والتي تشمل تطوير نظم كهربة الإشارات، ونظم التحكم المركزي، وتطوير نظم الاتصالات، وتجديد القضبان، وإدخال قطارات جديدة الخدمة، بتكلفة إجمالية 32 مليار جنيه، وستنفذ الخطة على مدار 6 سنوات.

وأفاد عرفات في تصريحات لـ"الوطن"، بأن الخط الأول لم يشهد تطوير أو تحديث منذ ما يقرب من 30 عاما، ما أدى إلى وصوله لحالة متردية للغاية، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة الإنقاذ عقب تحريك سعر تذكرة المترو، موضحا أن مهمته الأساسية أن يشعر المواطن المصري بتحسن كبير داخل الخدمة المقدمه له من مترو الأنفاق.