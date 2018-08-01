شب حريق هائل بمصنع كرتون بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد صبحي الديدمواني وتم الدفع بـ 12 سيارة مطافئ للسيطرة على الحريق الذي استمر نحو 4 ساعات، وما زالت سيارات إطفاء الحريق بموقع الحادث للقيام بأعمال التبريد.

وقال مصدر طبي لـ"الوطن"، إنه أصيب أحد العاملين بالمصنع المشتعل بالمدينة في الحريق، ويدعى "إبراهيم حسن خفاجة"، 56 عامًا، بهبوط.

وشب حريق هائل بمصنع كرتون توب بلاك بمدينة دمياط الجديدة والمملوك لـ"عادل.أ.ا".

وانتقلت قوات الأمن بمديرية أمن دمياط برئاسة حكمدار المديرية ومفتش المباحث ونائب رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة المهندس صلاح عبدالهادي لمكان الحادث للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

أكد مصدر أمني لـ"الوطن"، أن الحريق تم السيطرة عليه، مشيرًا إلى إصابة 5 باختناقات وتم إسعافهم على الفور، وتقوم الأدلة الجنائية بمعاينة موقع الحريق للوقوف على أسباب نشوب الحريق، وتحديد حجم الخسائر بمعرفة لجنة مشكلة من جمعية المستثمرين وهيئة التنمية الصناعية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.