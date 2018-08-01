لقت ربه منزل مصرعها، عقب سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الخامس، ببلوك 24 في مساكن جنوب المتراس، مما ادي لإصابتها بكسور و جروح بمختلف أنحاء الجسم، وقرر زوجها: بأنها تعاني من مرض نفسي تعالج منه، وسبق ترددها علي مستشفي المعمورة للأمراض النفسية والعصبية.

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من رئيس البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بسقوط سيدة من أعلى عقار، الكائن بمساكن جنوب المتراس، وتوفيت.

انتقل مأمور و ضباط قسم شرطة مينا البصل إلي محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة سيدة وتدعي "و. م. خ"، 40 سنة، ربة منزل، مقيمه بالطابق الخامس، بلوك 24 بالمساكن المُشار إليها، مسجاه على ظهرها بالطريق العام، ترتدي كامل ملابسها، بمناظرتها تبين وجود كسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال زوجها "ع. م. ج"، 36 سنة، عامل، مقيم بذات العنوان، أيد ما جاء بالفحص، وأضاف بقيام زوجته المذكورة بإلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنهما، حيث كانت تُعاني من مرض نفسي تُعالج منه، وسبق ترددها على مستشفى المعمورة للأمراض النفسية والعصبية، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاتها.

تم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة مينا البصل، وجار العرض على النيابة العامة.