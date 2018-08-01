لقى طالب جامعي مصرعه، أمس، إثر سقوط أسفل عجلات القطار رقم 158 المتجه إلى القاهرة، أثناء سيره أعلى كوبري الإبراهيمية، وجارٍ استدعاء أهله لسؤالهم.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من رئيس البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، بتقديم بلاغ مقدم من قسم شرطة محطة سكة حديد سيدي جابر، ويتضمن وفاة "ع.ع.ح"، 20 سنة، طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة طنطا، إثر انزلاق قدمه وسقوطه أسفل عجلات القطار رقم 158 المتجه للقاهرة، في أثناء سيره أعلى كوبري الإبراهيمية.

وأخطرت النيابة العامة، ونقلت الجثة لمشرحة الإسعاف، وجارٍ استدعاء أهله وسؤالهم، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر إداري بقسم شرطة سيدي جابر، وجارٍ العرض على النيابة العامة.