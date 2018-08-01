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الوطن

عماد متعب.. «جلاد الحراس» يكتب النهاية

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الوادي الجديد تتلقى 222 طلبا من طلاب الثانوية للفوز بـ40 منحة جامعية

الوادي الجديد تتلقى 222 طلبا من طلاب الثانوية للفوز بـ40 منحة جامعية

محافظ الإسماعيلية: تحويل المباني الشاغرة بمستشفى أبو سلطان لمعهد فني

محافظ الإسماعيلية: تحويل المباني الشاغرة بمستشفى أبو سلطان لمعهد فني

وكيل "تعليم جنوب سيناء" يفتتح معرض "بانوراما العملية الشاملة"

وكيل "تعليم جنوب سيناء" يفتتح معرض "بانوراما العملية الشاملة"

علا رامي: نهدف لمحو الصورة القديمة عن جمصة لتكون مدينة ساحلية عالمية

علا رامي: نهدف لمحو الصورة القديمة عن جمصة لتكون مدينة ساحلية عالمية

"الوزراء" ينفي اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي في المنيا

"الوزراء" ينفي اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي في المنيا

الخميس.. أدهم سليمان ضيف أحمد يونس في "كلام معلمين" على راديو 9090

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زفة إسكندرانى لإظهار القدرات التمثيلية لذوى الاحتياجات الخاصة

زفة إسكندرانى لإظهار القدرات التمثيلية لذوى الاحتياجات الخاصة

عاملون فى مؤسسات «خدمات التعهيد»: المرض والإهانة مقابل «لقمة عيش»

عاملون فى مؤسسات «خدمات التعهيد»: المرض والإهانة مقابل «لقمة عيش»

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