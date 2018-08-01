استمعت نيابة مصر القديمة إلى أقوال زوجة ضحية سرقة القرنية بمستشفى القصر العيني، والتي اتهمت إدارة المستشفي بسرقة أعضاء زوجها والتسبب في وفاته.

وقالت الزوجة، في تحقيقات النيابة إنها فوجئت بالصدفة أن زوجها تمت سرقة قرنيته، أثناء عملية الغسل، وأن إدارة المستشفى حاولت الهروب من الواقعة بحجة أنها إجراءات الفحص.

وقالت الزوجة في التحقيقات: "الأطباء قتلوا جوزي عشان يبيعوا أعضائه، وطلبت النيابة تشريح الجثة وإعداد تقرير طبي عن الواقعة، ومن المقرر أن يتم استدعاء مسؤولي المستشفى للاستماع لهم في الأقوال الموجه ضدهم".

البداية بتلقي مأمور قسم شرطة مصر القديمة في مارس الماضي، بلاغا من أحمد عبدالتواب، لاكتشافه سرقة قرنية عين شقيقه المتوفى محمد عبدالتواب 48 عامًا، موظف ومقيم الخصوص، من داخل مستشفى قصر العيني، والذي توفي أثناء تلقيه العلاج، واتهم إدارة المستشفى بسرقة قرنيته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من بلاغ.

وتحرر محضر 5505 إداري مصر القديمة بالاتجار في الأعضاء بقسم شرطة مصر القديمة وتولت النيابة التحقيق.