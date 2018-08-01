أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمق العلاقات التي تربط بين مصر وبريطانيا في شتى المجالات، واصفاً إياها بأنها علاقات متميزة وتقوم على التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لكل من إليزابث وايت مدير المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة وجون ماكوفرن المستشار التعليمي للمركز.

وأشار الوزير إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مـع بريطانيا، وتدعيم الشراكة بين المؤسسات البحثية المصـرية والإنجليزية، معربًا عن تطلعه إلى زيادة أوجه التعاون العلمي والبحثي بين مصر وبريطانيا بما يخدم مصالح البلدين.

وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجامعات المصرية والإنجليزية، وزيادة المنح الدراسية، والاستفادة من التجربة البريطانية في الارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعات ومراكز البحوث المصرية.

كما تم خلال اللقاء متابعة المنح الدراسية المقدمة ضمن برنامج الشراكة بين الحكومتين المصرية والبريطانية والمتمثلة في برنامج منح "نيوتن مشرفة" والذي يهدف إلى دعم جميع قطاعات البحث العلمي والابتكار المصرية والبريطانية؛ لإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه مصر في مجال التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، وتنمية القدرات الفردية من خلال فرص التدريب والتطوير الدولية؛ مما يساهم في تنمية قدرة مصر على البحث والابتكار.

ومن جانبه أكد مدير المجلس الثقافى البريطاني على ضرورة تعظيم التعاون بين بريطانيا ومصر، مؤكدًا التزام المركز بدعم هذا التعاون في مجالي الثقافة والتعليم من خلال عقد العديد من ورش العمل بالجامعات المصرية.

حضر اللقاء الدكتور محمد الطيب معاون الوزير للشون الفنية، والدكتورة سحر خميس مدير البرامج التعليمية بالمركز الثقافي البريطاني.