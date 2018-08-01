تشارك عناصر من القوات المسلحة المصرية، في فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018، التي انطلقت بقاعدة باتريوت بارك بالعاصمة الروسية موسكو وباقي المدن الروسية التي تقام بها المسابقات، بمشاركة 32 دولة وأكثر من 200 فريق يمثلون الدول المشاركة في مختلف المسابقات.

حديقة "باتريوت" أو باتريوت بارك العسكرية، هي حديقة عسكرية وطنية للثقافة والاستراحة تم بناءها خصيصًا من أجل عرض وإبراز القوة العسكرية الروسية، وأيضًا بيع وشراء العتاد العسكري.

منذ أكتوبر 2014، كان المتحف المركزي للمركبات المدرعة والأسلحة "متحف الدبابات في كوبينكا" القريبة من العاصمة موسكو، هو فرع من منتزه أو حديثة "باتريوت" حسبما أفاد الموقع الرسمي للمتحف.

وفي صيف عام 2016، انتقل جزء من معارض المتحف وخاصة الجزء الخاص بالحرب العالمية الثانية من كوبينكا إلى الأماكن الجديدة في الحديقة العسكرية "باتريوت".

الحديقة التي تتبع القوات المسلحة الروسية، شهدت قبل أيام قليلة في 28 يوليو الماضي، مراسم فتح الألعاب العسكرية الدولية 2018 والتي تقام حتى 11 أغسطس الجاري.

وشهدت الحديقة نفسها فعاليات منتدى "أرمي - 2017" الفني العسكري الدولي للقدرات القتالية والحركية للأسلحة الحديثة بالقوات البرية الروسية في عام 2017.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 89 فريقًا من 32 دولة إفريقية وأوروبية وآسيوية وأمريكية لاتينية تشارك في ألعاب هذا العام، بما فيها عدد من البلدان العربية، وهي السودان والجزائر وسوريا والكويت، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

ومن المقرر، أن تجرى 28 مسابقة برية وجوية وبحرية، في 24 ميدانًا، 16 منها في روسيا، والأخرى في بيلاروس والصين وكازاخستان وأذربيجان، كما ستجرى بعض المسابقات لأول مرة في أرمينيا وإيران.