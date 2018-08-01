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الوطن

عماد متعب.. «جلاد الحراس» يكتب النهاية

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"أمن الفيوم": ضبط 11 طن دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء

"أمن الفيوم": ضبط 11 طن دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء

تكليف طارق الجمال للقيام بأعمال رئيس جامعة أسيوط

تكليف طارق الجمال للقيام بأعمال رئيس جامعة أسيوط

السيطرة على حريق هائل بمصنع لمبات بالمنطقة الصناعية في قويسنا

السيطرة على حريق هائل بمصنع لمبات بالمنطقة الصناعية في قويسنا

عرفات: نبني طرقا بمواصفات قياسية حتى لا تحتاج إلى تعديل لفترة طويلة

عرفات: نبني طرقا بمواصفات قياسية حتى لا تحتاج إلى تعديل لفترة طويلة

"مدبولي" يكلف بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة

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