أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنهم سيقومون بـ "إيقاف مؤقت" منذ ليلة أمس، للعمليات العسكرية البحرية لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وذلك بعد أسبوع على هجوم استهدف ناقلتي نفط سعوديتين عند مضيق باب المندب.

وأعلنت "وزارة الدفاع" التابعة للمتمردين الحوثيين في بيان أن الهدنة بدأ "سريانها الساعة الثانية عشر مساء اليوم 31 يوليو (21,00 ت غ الثلاثاء) ما لم يكن هناك أي تصعيد للعدوان".

وأكد البيان نقلا عن مصدر في هذه الوزارة الترحيب "بأي مبادرة تدعو إلى حقن الدماء ووقف العدوان على اليمن".

ونشرت وكالة الأنباء سبأ التابعة للمتمردين نص مبادرة قدمها رئيس اللجنة الثورية العليا للمتمردين محمد علي الحوثي.

وقالت المبادرة "نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بإيقاف العمليات العسكرية البحرية لمدة محددة قابلة للتمديد ولتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قبل قيادة هذا التحالف" الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأكد المتمردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المدة الاولية لإيقاف العمليات ستستمر أسبوعين.

ولم يصدر أي تعليق من التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية.

وعلقت السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، بشكل مؤقت كل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في 26 من يوليو الماضي بعد الهجوم على ناقلتي نفط.

ومضيق باب المندب الذي يعد أحد أهم خطوط النقل في العالم يصل البحر الاحمر بخليج عدن وبحر العرب.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها، تصاعدت حدتها مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعما للحكومة بعدما تمكن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع منذ التدخل السعودي الى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.