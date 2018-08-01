شهدت الإسكندرية، حادث جديد لانهيار بلكونات عقار مكون من 3 طوابق علوية وطابق أرضي، بالإضافة إلى ميل شديد للعقار، ومنقسم إلى جزأين أحدهما خالي والآخر مشغول بالسكان، في وسط المدينة.

وبمجرد تلقى غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار، انتقلت بهية عبدالفتاح رئيس الحي لموقع العقار، برفقة المهندس النوبتجي ومحمد عيد مدير المتابعة الميدانية، وتبين من المعاينة سقوط بلكونات العقار بالكامل، وحدوث ميل شديد به.

وأرسل فايز عطا الله مدير إدارة المباني والمشروعات والمهندس محمد حامد مهندس المنطقة، إشارة إلى قسم شرطة محرم بك لعمل إخلاء مؤقت للسكان، حتى يتم التمكن من هدم الأجزاء المعلقة من العقار.