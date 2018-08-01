قال سفير مصر في روما، هاشم بدر، إن وزارة الخارجية، تتابع، عبر السفارة في روما، ملابسات وفاة المواطن حسن رمضان مخيمر شرف (41 عاما)، إكلينيكيا، والذي كان مقيما في إيطاليا واحتجز في أحد سجونها.

وأكد هاشم، لـ"الوطن"، أن السفارة لا تزال تنتظر نتائج التحقيقات الخاصة بالقضية ومعرفة تفاصيل الواقعة ومجرياتها، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة النتائج وإخطار ذوي المتوفى.

وكان المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، كان قد أكد أن السفارة المصرية في روما ما زالت على تواصل مع أسرة الفقيد، لإبلاغهم بأي تطورات في هذا الصدد، مع مخاطبتها لإدارة السجن بمذكرة رسمية، للمطالبة بإجراء تحقيق رسمي بشأن الوفاة، للتعرف على ملابساتها، فضلا عن الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمواطن من المستشفى، علما بأن السفارة ستوفد أحد أعضاءها لمدينة "فيتربو" لمتابعة التحقيقات.