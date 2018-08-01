أعلنت شركة مياه الشرب، والصرف الصحي، بالفيوم، عن حاجتها لشغل وظائف قيادية، كالتالي:

أولًا: رئيس قطاع

- رئيس قطاع التخطيط.

- رئيس قطاع الموارد البشرية.

- رئيس قطاع التشغيل والصيانة لمياه الشرب.

ثانيًا: مدير عام

- مدير الإدارة العامة للمكتب الفني.

- مدير الإدارة العامة للبحوث والتقارير.

- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

- مدير عام الإدارة العامة للاشتراكات والعدادات.

ويشترط في المتقدمين ما يلي:

1) أن يكون مصري الجنسية.

2) أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب.

3) المتقدمين من خارج شركة مياة الشرب والصرف الصحي، ينبغي ألا يزيد السن على 50 عامًا.

4) أن يكون محمود السيرة.

5) أن يكون قد اجتاز جميع الدورات التدريبية.

وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 16 أغسطسط 2018، والمستندات المطلوبة هي:

- بيان بإنجازات المتقدم والسيرة الذاتية.

- 6 صور فوتوغرافية

- بيان بالدورات التدريبية الحاصل عليها.