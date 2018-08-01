طالب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بإقالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المهندسة سلوى زكي، وذلك بسبب إهمالها في مباشرة عملها، مما تسبب في موت طفل، إثر سقوطه في غرفة محبس مياه بالمدينة.

وأضاف "عمارة" في بيان صحفي له اليوم، أن مدينة الدلنجات استيقظت اليوم، على خبر وفاة طفل إثر سقوطه في غرفة محبس مياه داخل حديقة عامة بمدخل المدينة، ما أدى إلى وفاته، وجرى تحرير محضر بالواقعة من والد الطفل برقم 22596 جنح الدلنجات 2018، وجّه فيه اتهاما لرئيس المدينة بالإهمال.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه المتسببين في هذا الإهمال الذي طالما جرى ذكره في كثير من المخالفات، وأنه لن يتواني لحظة في إرجاع حق الطفل، معلنا تواصله مع وزير التنمية المحلية في هذا الشأن الذي وعده بتشكيل لجنة لبحث الأمر ومحاسبة المقصرين.