السيطرة على حريق هائل بمصنع لمبات بالمنطقة الصناعية في قويسنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق هائل بمصنع لمبات كهربائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، حيث جرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المصنع والمباني المجاورة وجرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مصنع اللمبات الكهربائية بالمنطقة الصناعية بدائرة مركز قويسنا، بالانتقال وقوات الحماية المدنية جرى إخماد الحريق الذي نشب بمخزن كرتون التعبئة بالمصنع على مساحة 60 متر تقريبا من إجمالي مساحة المصنع البالغة 7000 متر ملك المدعو "م. د" المقيم طنطا – غربية ( لم يستجوب).

لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات وجاءت التلفيات عبارة عن احتراق كمية من كرتون التعبئة بسؤال المدير المسؤول "و. ن" 43 سنة مهندس إنتاج بالمصنع ومقيم بنها – قليوبية، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ونفى الشبهة الجنائية، جرى التحفظ على محل الحريق وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.