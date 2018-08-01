وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة الأسبوعي، اليوم، على نقل ملكية 42 عمارة تضم 1008 وحدات بالحي السابع بمدينة بدر من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليتم توفيرها للمنتفعين من مشروع الروبيكي.