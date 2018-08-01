وافق مجلس الوزراء، على إسناد تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، والتي سُحب تنفيذها من الشركات المتقاعسة وغير الجادة في إنهاء الوحدات، إلى شركات المقاولات المتخصصة بأسلوب الاتفاق المباشر، خصما على حساب الشركات المسحوب منها الأعمال.

وأوضح المجلس، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، أن هذا القرار، يأتي طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

يأتي ذلك في إطار سعي الدولة للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وفق البرامج الزمنية المحددة لها، وعلى رأسها المشروعات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير مسكن ملائم لهم.