تابعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، الاستعدادات الخاصة ببدء التفويج لحجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، والمقرر له غدا.

وأكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مساعدة الحجيج، وتقديم التسهيلات اللازمة من لحظة وصولهم للمطارات المصرية، ومنحهم العناية اللازمة، خاصة لكبار السن وذوى الأمراض، والعمل على التنسيق التام مع السلطات السعودية لتيسير الخدمات لضيوف الرحمن.

وكانت والي، قد سبق وأن شددت على أعضاء البعثة الرسمية للوزارة، بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المصرية والسعودية.

كما أشارت إلى أن أول فوج لحجاج الجمعيات الأهلية سيتجه من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة، غدا، ويضم 700 حاج من محافظتي الجيزة ودمياط، على أن تتوالى الأفوج في السفر تباعا حتى يوم 14 من الشهر الجاري من مطارات القاهرة وبرج العرب والغردقة والأقصر وأسوان.