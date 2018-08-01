اجتمع عاطف عميرة، مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، اليوم، بمديري المواقع الثقافية التابعة للفرع والمتمثلة في 42 موقعًا ثقافيًا، وهي مقسمة إلى قصور وبيوت ومكتبات ثقافية بقاعة المعارض بقصر ثقافة المنصورة، وذلك للوقوف على بعض المشكلات التي توجه كل موقع ثقافي ومحاولة حل هذه المشكلات.

وناقش الاجتماع المواقع التي تحتاج صيانة معتمدة من مجلس المدينة أو مديرية الإسكان وكذلك المواقع التي ينقصها حراس أمن وتدعيمها بكاميرات ومحاولة حل مشكلة المياه والكهرباء بالمواقع.

وقال عميرة أنه يجب توزيع نشاط نادي الأدب على جميع المواقع الثقافية التي ليس لها نادي أدب بحيث تكون فاعلية واحدة بنفس مكان نادى الأدب وثلاث فعاليات خارجية على مدار الشهر.

ووجه عميرة بعمل أنشطة متنوعة خلال الشهر بجميع المواقع الثقافية وليست مقتصرة على المواقع الكبيرة فقط، وطالب بالاهتمام بالعمل الثقافي وأهمية المواضيع الثقافية التي يقدمها كل موقع ثقافي سواء احتفالية صغيرة أو كبيرة أو ندوة لجذب عدد كبير من الجمهور ومحاولة تفعيل البروتكولات مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها لمحاولة نشر الثقافة على أكبر نطاق.