اجتمع علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، بقيادات المديرية وموجهي عموم المديرية، حيث جرى توجيه 9 تعليمات طالب بتنفيذها في كافة مواقع المديرية.

وأكد عبد الرؤوف، تنفيذ ما يصدر من تأشيرات وأوامر وذلك لمصلحة العمل وفقا للقواعد والقوانين، وإعداد وحصر "العجز والزيادة" بجميع التخصصات وبكل دقة وموافاة المديرية حتى يتسنى مراعاة ذلك عند صدور النشرات، والالتزام وإنجاز الأعمال في الوقت المحدد وعدم التأخير في الرد على الشكاوى والاستفادة من وسائل التكنولوجيا.

وشدد علي موافاة المديرية بأي أحداث طارئه بالمدارس أثناء الزيارات الميدانية، ولتأكيد على التعميم على جميع المدارس بمواعيد تقديم طلبات النقل والندب حتى تتاح الفرص للجميع في تلبية الرغبات، وعدم السماح بإثارة الشغب وافتعال الشحناء وعدم السماح بنشر أي أراء سياسية أو اتجاهات داخل الحرم المدرسي لقدسيته وحفاظًا على المؤسسة التربوية.

وحذر وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية من وجود منتجات منتهية الصلاحية أو سيئة التخزين والتأكيد على معلمي التربية الزراعية والاقتصاد المنزلي بالاحتياط أثناء تصنيع المنتجات الغذائية بالوحدة المنتجة.

وأوضح علي ضرورة انتقاء والاختيار الصحيح لمن يكلف بوضع الامتحانات وذلك لتجنب المخالفات ومراعاة الدقة عند وضع الامتحان، والتأكد على متابعة مقرات الوحدة المنتجة والمقاصف بالمدارس مع بداية العام الدراسي والالتزام بالقواعد والقوانين واللوائح المنظمة لها ومنع الباعة الجائلين من التعامل مع الطلبة.

وفى نهاية الاجتماع توجه للجميع بالشكر، مؤكدًا ضرورة وضع مقترح لسد العجز والزيادة حتى يتسنى إصدار النشرات في الإدارات التعليمية التي تعاني من العجز.