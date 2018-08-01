نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء علاء بدران، اليوم، حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بجوار سور السكة الحديد بعد مزلقان شارع الجيش وبجوار مدرستي بورسعيد وصلاح سالم.

كما جرى تجميل مدخل المدينة وتقليم الأشجار وتجميل وتطوير الطريق الزراعي السريع بنطاق قرى زهرة والأمراء وعمل نافورتين وطلاء النيوجرسى على جانبي الطريق ومراجعة أعمدة الإنارة ورفع كفاءتها وتطهير مصرف الدشودى خلف مساكن منشية النصر، وإزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية 1031 مترا مربعا عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وسملات وشدات خشبية.