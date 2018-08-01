وجهت المهندسة ناديه عبده، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الأعمال بمشروعات الصرف الصحي داخل القرى والالتزام ببرنامجها الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم، مع المهندس حسني أحمد، مدير مشروعات البنك الدولي بالشركة القابضة، والمهندس خالد حسين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بحضور اللواء مجدي عناني، السكرتير العام، حيث جرى مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الممولة من الحكومة والبنك الدولي بنطاق المحافظة، والتي تستهدف إمداد 76 قرية بخدمة الصرف الصحي.

وقالت المحافظ، إنه جرى الانتهاء من تشغيل 18 مشروعا وسيتم الانتهاء من 28 مشروعا مع نهاية هذا العام، بالإضافة إلى تنفيذ 30 مشروعا كما جرى مناقشة الموقف التنفيذي من تجهيز محطات المعالجة اللامركزية والذي يتم تنفيذه لأول مرة بنطاق المحافظة وهو من المشروعات المتقدمة تكنولوجيا، وتهدف إلى ترشيد الوقود وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة وترشيد استهلاك المياه وخدمة التجمعات الصغيرة بمراكز كفر الدوار وأبو حمص ودمنهور بإجمالي تكاليف استثمارية تقدر بحوالي 70 مليون دولار.