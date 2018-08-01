ناقشت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 25 مشكلة خلال اللقاء الجماهيري الذي عقدته، اليوم الأربعاء، بحضور صلاح فهمي، مدير مكتب وكيل الوزارة وعدد من المواطنين والعاملين بتعليم كفر الشيخ.

وشددت وكيل الوزارة على حضور كل مدراء العموم ومدراء الإدارات بالمديرية للقاء الجماهيري لتكون الحلول فورية وتنوعت المشكلات ما بين نقل طلاب ومعلمين ولم شمل الأسر.

كما استقبلت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اللجنة الوزارية المكونة من محمود فوزي، مستشار الوزير للتعليم الزراعي، وصلاح الدين محمود مستشار الوزير للتعليم التجاري، لمتابعة أعمال امتحانات الدبلومات الفنية ولم ترصد غرفة العمليات أيه مخالفات أو حالات غش.