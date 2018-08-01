صعّد دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، لهجته ضد المحقق الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية للعام 2016 عندما طلب من وزير العدل وضع حد لهذا التحقيق.

وتم في إطار هذا التحقيق، توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص من فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، حول جنح ليست مرتبطة بشكل مباشر بأي تواطؤ محتمل، أحدهم مدير الحملة السابق بول مانافورف، والذي بدأت محاكمته بتهمة تبييض اموال الثلاثاء في ضاحية واشنطن.

وطلب ترامب في تغريدة من وزير العدل جيف سيشنز "وقف حملة الملاحقات المزيفة هذه حالا، قبل أن تلطخ بلادنا اكثر".

ويسعى ترامب منذ أشهر الى التشكيك في مصداقية التحقيق الذي يقول إنه يصطدم بتعارض مصالح لدى مولر كما يتلاعب به خصومه السياسيون. وهذه المرة الاولى التي يطلب فيها بشكل مباشر من وزير العدل التدخل.

إلا أن هذا الاخير لا يمكنه وقف التحقيق مع أنه تابع لوزارته، فهو قد انسحب منه في مارس 2017 ما أثار غضب ترامب.

وبالتالي فالصلاحية باتت تعود الى نائبه رود روزنستين.

- "لفترة قصيرة جدا" -

محاكمة مانافورت هي الاولى في إطار التحقيق، وكان فريق مولر من كشف الوقائع التي تنسب اليه وتعود الى ما قبل العام 2016.

وعلق ترامب في تغريدة صباح الاربعاء في مستهل اليوم الثاني للمحاكمة "لقد عمل لدي لفترة قصيرة جدا ولماذا لم تقل لي الحكومة إنه يخضع للتحقيق؟ لا علاقة للاتهامات القديمة بالتواطؤ".

واتهم الادعاء مانافورت (69 عاما) الذي يعمل لدى مجموعات الضغط والمعروف بأناقته بانه "وضع نفسه مع ثروته فوق القوانين"، مضيفا ان هذا الاخير أنفق أموالا طائلة في إطار "حياة باذخة" تشمل شراء ساعات فاخرة وسترة "من ريش النعام" ب15 ألف دولار.

واذا كانت هذه النفقات الهائلة لا تخالف القانون، فان مواردها هي السؤال في المحاكمة بتهم تبييض الاموال والاحتيال على الضرائب والمصارف من بينها ملايين الدولارات المرتبطة بنشاطات ترويجية لحساب الرئيس الاوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من موسكو والتي لم يصرح عنها لمصلحة الضرائب.

وتابع الادعاء ان يانوكوفيتش كان بمثابة "إوزة تبيض ذهبا" لفريق مانافورت الذي كسب منه نحو 60 مليون دولار بين 2010 و2014.

وقال نائب المدعي أوزو أسونيي إن "كل التهم تتلخص بأمر بسيط هو أن بول مانافورت كذب".

وينفي مانافورت هذه الاتهامات.

وحضر عناصر من فريق مولر المحاكمة الثلاثاء بين الحضور.

لكن القضية الأساسية المتمثلة باحتمال وجود تواطؤ بين روسيا وأعضاء في فريق حملة ترامب لن تطرح خلال هذه المحاكمة على الأرجح.

ولم يتم ذكر اسم دونالد ترامب أو "روسيا" خلال مداولات الثلاثاء.

ويأمل البعض في أن يكشف بول مانافورت في نهاية المطاف معلومات مهمة للملف.

- "لا معلومات" ضد ترامب -

حضر مانافورت مرتديا بدلة أنيقة ودوّن ملاحظات وابتسم لمزاح القاضي توماس سيلبي ايليس الثالث. كما بدا مرتاحا الثلاثاء حيث شارك بشكل فعال في انتقاء هيئة المحلفين فقد كان محاموه يستشيرونه بشكل منتظم. لكن الشيب الذي بدأ يغزو شعره والتعب على ملامحه دليل على تبدل أحوال المستشار السابق والموقوف منذ يونيو الماضي.

ومن المفترض ان تتابع هيئة محلفين من 12 شخصا هم ست نساء وستة رجال المحاكمة التي ستستمر ثلاثة أسابيع وهي تسبب احراجا كبيرا للبيت الابيض.

وكان رودي جولياني محامي ترامب، صرح لشبكة "سي ان ان" أن مانافورت "لا يملك اي معلومات تدين الرئيس".

ويفترض أن يستدعي المدعون أكثر من ثلاثين شاهدا بينهم ريتشارد (ريك) غيتس الذي يتعاون مع روبرت مولر منذ أن وافق على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه في شباط/فبراير الماضي.

ومن اصل نحو ثلاثين شخصا يستهدفهم المدعي الخاص معظمهم من الروس، بول مانافورت هو الأميركي الوحيد الذي رفض ابرام اتفاق مع القضاء لتجنب محاكمة.

ومانافورت الذي قد يمضي بقية حياته في السجن، سيواجه محاكمة ثانية في سبتمبر في واشنطن في اطار تحقيق مولر أيضا الذي يتهمه هذه المرة خصوصا بانه لم يكشف عمله في الترويج لحكومة اجنبية.