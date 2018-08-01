تنظم محافظة الغربية، غدًا، مسابقة أفضل مدينة وحي وقرية على مستوى الإقليم وذلك على مدار أسبوعين.

وقال اللواء طلعت منصور، السكرتير العام لمحافظة الغربية، إنه جرى عقد ورشة عمل بحضور رؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، والجهات المعنية، وجرى رفع حالة الاستعداد القصوى لرفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف مجالاتها النظافة العامة بكافة الميادين والشوارع، وكذلك الحالة الفنية لمعدات النظافة.

وأشار في بيان صحفي، أنه جرى تشكيل لجنة للمرور على المدن والأحياء والقرى، لتنفيذ إجراءات المسابقة، وسيتم الإعلان عن نتيجة المسابقة عقب انتهاء المدة الزمنية المحددة لها وتقديم مكافأة مالية للفائزين الأوائل.