أحالت لجنة المتابعة بالوحدة المحلية بإكياد دجوي 4 ممرضين و4 صيادلة من العاملين بالوحدة الصحية بجزيرة الأحرار إلى التحقيق، نظرًا لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال مرور أيمن حسين حسانين، رئيس الوحدة المحلية بإكياد دجوي على الوحدة الصحية، يرافقه رئيس لجنة المتابعة بالوحدة المحلية، حيث تبين عدم تواجد 4 ممرضين و4 صيادلة في محل عملهم، وجرى الشطب عليهم من مسؤولي المتابعة بالوحدة المحلية.

وقال حسانين إن إحالة الموظفين للتحقيق، جاء حفاظا على سير العمل داخل الوحدة الصحية وحق المرضي في تلقى العلاج حتى لا يتكرر منهم ترك محل عملهم.

وأضاف حسانين أنه جرى عمل مذكرة للعرض علي المهندس محمد خيري رئيس مركز ومدينة طوخ، وأخرى للعرض على مدير الإدارة الصحية بطوخ لرفعهما للواء محمود عشماوي محافظ القليوبية والدكتور حمدي الطباخ لإحالة الواقعة للتحقيق بالجهات المختصة.