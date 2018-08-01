توافد آلاف الأقباط على كنيسة مارمرقس الرسول بمدينة أبو تيج في محافظة أسيوط، مساء اليوم، لإلقاء نظرة الوداع على جثمان المتنيح القمص تيموثاوس شرموخ وكيل مطرانية أبو تيج وراعي كنيسة مارمرقس بمدينة أبو تيج، حيث ترأس القداس الجنائزى الأنبا أنطونيوس مطران القدس ونجل المتنيح بمعاونة الأنبا أندراوس والأنبا يؤنس مطران أسيوط وتوابعها ولفيف من الآباء الأساقفة والرهبان والكهنة بمختلف إبراشيات أسيوط، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

شهد محيط مطرانية أبو تيج وكنيسة مارمرقس الرسول تواجد أمني مكثف من قبل قوات أمن أسيوط ومباحث قسم شرطة أبو تيج الذين فرضوا كردونا أمنيًا بمحيط المطرانية وجرى وضع بوابات إليكترونية لدخول شعب الكنيسة للمشاركة في مراسم التجنيز وإلقاء نظرة الوداع والقمص تيموثاوس شرموخ وكيل مطرانية أبوتيج وتوابعها.

وجرى سيامته في 4 من أبريل 1968، ونال درجة القمصية في 13 مارس 1983، وظل في خدمة كنيسة مارمرقس في أبوتيج منذ نواله نعمة الكهنوت مدة نصف قرن، وللقمص المتنيح 7من الأبناء 5 من الذكور وبنتين تمت سيامة 3 من أبنائه رهبان وهم كلا من نيافة الانبا انطونيوس مطران الكرسي الأورشليمى والكويت والشرق الأدني، والقس تادرس الكاهن المتبتل راعي دير السيدة العذراء بجبل دير الجنادلة، والقس صموئيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبوتيج، والفنان التشكيلي والرسام مينا صاحب البصمة المتميزة في رسم الكنائس وأبنه الخامس مقار، بالإضافة إلى بنتين إحداهما صيدلانية والثانية مدرسة .