تسببت مشاجرة وقعت، اليوم الأربعاء، بمطار أورلي الدولي بباريس بين مطربي الراب الفرنسيين "بوبا" و"كاريس" في إغلاق مؤقت لإحدى صالات السفر وتأخر عدد من الرحلات.

وذكرت مصادر بالشرطة والمطار أن 13 شخصا بينهما المطربان جرى اعتقالهم من قبل شرطة الحدود بصالة السفر رقم 1 وأن بعض الرحلات تأخرت ما بين 15 و30 دقيقة.

وظهر في مقاطع الفيديو التي تم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الركاب رجالًا يتعاركون داخل أحد المتاجر وفي أروقة صالة مغادرة المطار، التي تشهد حركة سفر مكثفة خلال هذه الفترة الصيفية.

وأوضح مصدر بالمطار أن المطربين كانا متجهين إلى برشلونة بإسبانيا ليحيي كل منهما حفلا غنائيا وذلك قبل اندلاع المشاجرة التي استمرت ربع ساعة، وأوقعت تلفيات بإحدى متاجر السوق الحرة بالمطار.