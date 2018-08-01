قال اللواء محسن مأمون، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن المواطن شريك أساسي في منظومة النظافة الجديدة، مشددا على أن نجاح المنظومة مرهون بتعاون المواطنين من خلال تغيير السلوكيات الخاطئة وعدم إلقاء القمامة في الشوارع.

وأضاف مأمون لـ"الوطن"، أن المنظومة تعمل على إزالة تراكمات قديمة خلفتها الشركات الأجنبية، داعيا المواطنين في الأحياء التي تشهد تطبيق منظومة النظافة إلى التعاون مع متعهدي جمع القمامة من المنازل وتسليم القمامة لهم بدلا من التخلص منها بالشوارع.

وأشار رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى أنه ليس من حق أي متعهد الحصول على أموال من المواطنين لأنه متعاقد مع الهيئة ويحصل على كل مستحقاته.