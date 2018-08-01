شيع أهالي قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس في الشرقية، مساء اليوم، جثامين 6 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بطريق العين السخنة أثناء توجههم لقضاء إجازة مصيف.

وكانت القرية اتشحت بالسواد فور تلقيهم نبأ وفاة 6 من أبناء القرية من عائلة واحدة وهم الرائد محمود مطصفى علام، وزوجته، وطفلتيه، وشقيقه وزوجته، إثر تعرضهم لحادث تصادم بطريق العين السخنة .

واحتشد الأهالي أمام منزل المتوفيين انتظارًا لوصول الجثامين، وجرى أداء صلاة الجنازة عليهم وتشيعهم لمثواهم الأخير بمقابر الأسرة .

كانت الأجهزة الأمنية بالسويس، تلقت إخطارًا يفيد مصرع محمود مصطفى علام، ضابط سابق برتبة رائد بقوات أمن العين السُخنة، وزوجته وطفلتيه الاثنتين، بالإضافة إلى شقيقه خالد وزوجته، وذلك أثناء ذهابهم لمصيف بالعين السُخنة، حيث اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى ما أسفر عن وفاتهم جميعًا.