قال المهندس خالد ناصف، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تبذل جهدها في ميكنة المعاملات المالية لإحكام الرقابة على الإنفاق العام، مؤكدًا أنه من الضروري على كافة مؤسسات الدولة العمل بالنظام الرقمي.

وأضاف "ناصف"، خلال حواره في برنامج "الحياة في مصر"، على قناة "الحياة"، أن هناك تخوف من النظام الرقمي يتعلق بالقرصنة، ولكن سيتم تأمين الحسابات الإلكترونية الرقمية بطريقة قوية جدًا.

وأشار إلى أن نظام معلومات الحسابات الحكومية أصبح مميكنًا، أي 2626 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية في جميع القطاعات الخدمي والحكومي والإداري، مؤكدًا أنه بتطبيق المنظومة المالية الحكومية، يتم التحكم بشكل كامل في موازنة الدولة.