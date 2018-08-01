حالة من الفرحة يعيشها أهالي مدينة الإسكندرية، وذلك عقب افتتاح أول مطعم معلق في الهواء لتناول الطعام بين السحاب وفوق سطح البحر، بالإضافة إلى النافورة الراقصة التي وصلت إلى المدينة الساحلية أسوة بمدينة دبي.

يقع المطعم ضمن المنطقة الترفيهية بمجمع تيوليب سي سكويز السياحي بمنطقة سيدي جابر شرق المدينة، وذلك على أرض تابعة للقوات المسلحة، ومن المقرر أن تضم المنطقة مطاعم وفنادق على طراز عالمي ونافورة راقصة وتزحلق على الجليد.

ونشر الشاب ولي الدين سعودي، اليوم، تجربة الصعود مع أصدقائه في الهواء داخل المطعم المعلق، بالإضافة إلى نشره فيديو وهو يتناول الطعام في الهواء الطلق، مؤكدًا أن التجربة ممتعة ومثيرة وأن الطاولة تسمح بحمل 22 شخصًا، مضيفًا: جرى الرفع عن طريق "ونش" لارتفاع يزيد عن 30 مترًا فوق سطح البحر.

وأوضح أن المطعم يقدم الوجبات الثلاثة، ويوجد به 3 أفراد يقدمون الوجبات.

وأشار إلى أن الطعام يعد ويجهز في مطبخ المطعم في الأسفل ويتم رفعه للمطعم المعلق ليقدم إلى الزبائن ساخن وطازج، لافتًا الى أن سعر الفرد يصل إلى 600 جنيه.

وعلق أهالي الإسكندرية، على المنشور الذي نشره "سعودي" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتجربته مع المطعم، حيث تساءلوا عن الأمان وفرص السقوط من أعلى.