أعلن الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم الدولي، محمد المهدي نصر الدين عبدون، أنه في تمام الساعة العاشرة و20 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي للسودان، تلقى برج المراقبة بمطار الخرطوم اتصالا من قائد طائرة شركة بدر من طراز بونيج 737 القادمة من نيالا في طريقها للخرطوم يفيد بأنه استلم إشارة من مجهول بوجود قنبلة على متن الطائرة ويطلب استعداد المطار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال المهدي لوكالة أنباء السودان "سونا"، ان الطائرة هبطت بسلام حيث تم تفتيش الطائرة ولم يسفر عن وجود أي مهدد أمني علما بأنها كانت تحمل مائة وعشرة من الركاب إضافة إلى طاقمها المكون من ثمانية أشخاص، وهذا وستواصل إدارة المطار مع سلطة الطيران المدني التنسيق للحد من هذه الحالات.