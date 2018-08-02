طالب اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، المواطنين بالإبلاغ عن السائقين الشجعين الذين يرفعون الأجرة ويخالفون التعريفة، والإبلاغ فورا عن رقم السيارة، وعدم الدخول فى مشادة مع السائق.

وأضاف الشيخ لـ"الوطن" أن الأمور استقرت بشكل كبير، وهناك التزام كبير بالتعريفة المقررة، مؤكدا أن عدد الشكاوى من مشكلات السائقين مع الركاب تراجع بشكل كبير وتكاد تكون منعدمة، لافتا إلى أن هناك حالات بسيطة في خطوط الأقاليم التي تشهد زيادة عن التعريفة المقررة ويتم التعامل معها، والعقوبة تتراوح من غرامة إلى سحب الرخصة.