طالب اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بحصر العقارات القديمة والمتهالكة وذات والخطورة الداهمة بمختلف الأحياء، من أجل اتخاذ قرارات عاجلة لحماية أرواح للمواطنين سواء بترميم العقار أو إخلائه ونقل السكان إلى أماكن آمنة.

وأكد نائب محافظ القاهرة، لـ"الوطن"، أن القاهرة مترامية الأطراف، وتضم أحياء قديمة تحوى عقارات قديمة جدا قائمة على حوائط حاملة، لافتا إلى أن مسألة إخلاء بعض العقارات تواجه صعوبة من بعض الأسر التى ترفضها، قائلا: "نطلب من هؤلاء كتابة تعهد على أنفسهم بالمسؤولية الكاملة في حالة حدوث مكروه لا قدر الله".

وأشار نائب المحافظ إلى أنهم لا يتأخرون في توفير وحدات للأسر المتضررة من العقارات ذات الخطورة أو المنهارة.