تحل النجمة حورية فرغلي ضيفة حلقة جديدة من برنامج "وشوشة"، والذي يذاع علي شاشة النهار يوم الجمعة المقبل في تمام الرابعة والنصف، ويقدمه أحمد الهواري.

تصوير الحلقة تم داخل النادي الرياضي الخاص بمدرب النجوم محمد أبو النجا، والذي تحدث عن تدريبات اللياقة التي يقوم بها هذه الأيام مع حورية، بحضور مستشارتها الإعلامية رباب إبراهيم والتي أجرى معها لقاء حول علاقة الصداقة التي تربطهما منذ سنوات إلى جانب العمل، وتصادف وجود النجم ياسر جلال في النادي ليتم التقاط بعض الصور عن طريقة السلفي سويا.

يذكر أن فيلم "طلق صناعي"، كان آخر الأفلام التي قدمتها حورية فرغلي وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق، الفيلم من تأليف الثلاثي محمد وشيرين وخالد دياب، وبطولة الفنانة حورية فرغلي، وماجد الكدواني، وشارك في العمل نخبة من الفنانيين والنجوم من بينهم بيومي فؤاد، سيد رجب، مصطفى خاطر، مي كساب، وإخراج خالد دياب.