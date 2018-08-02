أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل لها، مساء الأربعاء، عن إصابة راكب في قطار رقم 775 مكيف "مرسى مطروح - القاهرة" في إلقاء مجهول حجارة على القطار أثناء مسيرة بمحطة رأس الحكمة بين مطروح والضبعة مما تسبب فى كسر زجاج عربة القطار، وإصابة أحد الركاب بالعربة الثامنة، مشيرا إلى أنه تم طلب الإسعاف وإجراء الإسعافات الأولية وإخطار الشرطة.

وناشدت الهيئة المواطنين القاطنين بجوار خطوط السكك الحديدية بالإبلاغ عمن يحاول أن يعتدي على أملاك الهيئة، وإلقاء القطارات بالحجارة أثناء مسيرها حرصا على أمن وسلامة الركاب.