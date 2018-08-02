خاض فريق نجوم المستقبل مباراته الأولى في الدوري الممتاز في تاريخه أمام طلائع الجيش، عقب صعوده لدوري الدرجة الأولى نهاية الموسم المنصرم، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ليحصد الفريق أول نقطة له في المسابقة.

ويشهد الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز مفارقة طريفة، حيث يعتبر الفريق هو الأكبر سنا بين فرق الدوري، بالتساوي مع حرس الحدود بمتوسط أعمار 28.8 سنة رغم اسمه وفلسفة النادي.

وتضم قائمة الفريق عدة لاعبين تجاوزوا الثلاثين من عمرهم، بل قارب بعضهم على الأربعين، حيث إن الفريق الذي يحمل شعار "المستقبل"، ربما رفع شعار "الحياة تبدأ بعد الثلاثين".

ومن بين لاعبي الفريق الحارس المخضرم أحمد سعد، الذي قضى سنينًا طويلة في الدوري المصري بدرجتيه الأولى والثانية، وشارف على بلوغ عامه الأربعين.

كما تضم القائمة مدافع الزمالك والمنتخب السابق محمود فتح الله، ويبلغ 36 عاما، ويشاركه بنفس العمر المهاجم المخضرم صلاح أمين، مهاجم طلائع الجيش والإنتاج الحربي ومنتخب مصر السابق.

لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق أحمد صديق، صاحب الـ 34 عامًا، يتواجد اسمه بين قائمة لاعبي نجوم المستقبل كذلك، بجانب صاحب الـ 35 عاما، محمد الفيومي، لاعب الجيش واتحاد الشرطة السابق.

وتضم القائمة ثلاثة لاعبين عمرهم 32 عامًا، هم حسن جمعة وأحمد خطاب وأحمد الحمدي، ليبلغ عدد اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين في القائمة 8 لاعبين.