مقتل طفلين وإصابة طفلة في تجدد خصومة ثأرية بسوهاج

لقي طفلين مصرعهما كما أصيبت طفلة بطلقات نارية "ينتمون لعائلة الحمر"، إثر إطلاق 4 أشخاص ينتمون لعائلة العلالمة النار عليهم داخل منزلهم بقرية الطوالب مركز طهطا عقب اقتحامه بسبب وجود خصومة ثأرية بين، تم نقل الجثتين والمصابة لمستشفي طهطا العام، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط مرتكبي الواقعة.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد بحدوث إطلاق نار بقرية الطوالب دائرة مركز طهطا، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث مركز طهطا.

وتبين من الفحص قيام 4 أشخاص باقتحام أحد المنازل حاملين الأسلحة النارية وإطلاقهم الرصاص بشكل عشوائي داخل المنزل مما نتج عنه مصرع عاصم.هـ .ع 12 عاما، ومحمد. ح.ع، 13 عاما وإصابة بسمة. هـ.ع، 12 عاما بطلقات متفرقة بالجسم، وحالتها حرجة، وجميعهم ينتمون لعائلة الحمر، وتبين من سؤال شهود العليان بالمنطقة أن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص ينتمون لعائلة العلالمة بقصد الأخذ بالثأر، وتكثف الأجهزة الأمنية في سوهاج، من تواجدها بالمنطقة لضبط مرتكبي الجريمة

وتعود أحداث الخصومة بين الطرفين لعام 2016 عقب وقوع مشاجرة بين العائلتين بسبب لهو الأطفال مما نتج عنه مقتل 2 وإصابة 6 آخرين ينتمون لعائلة العلالمة.