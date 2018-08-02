"الكهرباء": مصر أطلقت ثورة في إدخال الطاقات التقليدية وضخ الاسثمارات

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الرئيس السيسي وضع استراتيجية من أجل تنويع مصادر الطاقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أن محطة بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعتبر أكبر محطة شمسية في العالم.

وأوضح حمزة أن مصر تنشئ أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في العالم، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على تنوع وتعدد مصادر الطاقة.

وتابع: "مصر عملت ثورة في إدخال الطاقات التقليدية وبالرغم من الصعوبات الاقتصادية إلا أن كل المستثمرين بقوا بيضخوا استثمارات ضخمة جدًا".