عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" فيديو لواقعة مقتل طفل صغير على يده والده بعدما سب الطفل جدته.

وبحسب والدة الطفل فإنهم أبلغوها بوفاة طفلها ودخول طفلتها الأخرى المستشفى في حالة سيئة، وأنها اكتشفت أن والدهم ضربهما وعذبهما بسبب سب الطفل لجدته.

واتهمت والدة الطفل والده بأنه مدمن مخدرات وأنه ضرب أبناءه بالعصا والكرباج وذهب لتعاطي المخدرات ثم عاد لاستكمال تعذيبهم حتى لقى طفلها حتفه.

وطالبت الأم بضرورة القبض على الأب الهارب ومحاكمته للجريمة التي اقترفها مستنكرة عدم تدخل والدته وأشقائه للدفاع عن أطفالها.