محافظ بورسعيد يأمر بتجفيف منابع التهريب من الداخل

أمر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، روساء الأحياء بشن حملات مكثقة على المحلات التي تستغل في تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، نظرا لاستغلالها في غير الغرض المخصص من أجلها، ومراجعة كافة التراخيص ونوع النشاط المخصص لتلك المحلات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام مع روساء الأحياء، وعدد من مديري المديريات.

وشدد المحافظ على أنه سيتم التعامل بكل حزم تجاه هذا الأمر، مشيرا إلى أنه وجميع أبناء المحافظة يسعون في اتجاه واحد هو عودة الرواج التجاري إلى الأسواق، وجذب الزائرين من كل محافظات مصر كما كان يحدث سابقا.

وأضاف أن الأسواق تشهد إلى حد ما رواجا، ولكننا نسعى إلى زيادة الوفود والرحلات إليها، وأن هذا المشهد غير اللائق الذي يراه زوار الباسلة من عمليات تهريب تتم في منافذ بورسعيد أمر لايليق باسم المحافظة.

وأكد المحافظ أن شباب بورسعيد الواعي المحب لبلده لايسمح مطلقا بمثل هذه الأعمال غير المشروعة والتي يقوم بها بعض الوافدين من المحافظات الأخرى وهؤلاء الوافدين يعتبرون قنبلة موقوتة في المجتمع البورسعيدي يجب أن نسعى جميعا لتفكيكها.

وأوضح المحافظ أنه وجَّه رجال أمن الموانئ والجمارك بالتعامل بكل قوة مع الخارجين على القانون ومن يحاول تهريب البضائع بصورة غير قانونية وأحكام السيطرة على المنافذ.