اعترفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بوجود مشكلة في قانون تحصيل الضريبة العقارية بسبب عدم تحصيل الضريبة من الوحدات غير المشطبة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن الوحدات غير المشطبة غير خاضعة للضريبة العقارية ولا يدفع صاحبها أي ضرائب.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه من حق الدولة أن يكون لديها حصر ومعرفة بقيمة ثروتها العقارية.

وأشارت إلى أنه يتم تقييم العقارات وفقا لسعر السوق في حالة عدم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات.