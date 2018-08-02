قُتل 41 من ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف العربي ومواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة في الدريهمي وزبيد والحوك في محافظة الحديدة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.