عثر الأهالي على جثة مسن غريق مجهول الهوية طافية فوق سطح الماء بترعة قرية بعزبة أنطون التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، بلاغًا من العميد أسامة عبدالحفيظ مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة غريق طافية على سطح الماء بعزبة أنطون دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لرجل يبلغ من العمر 65 عامًا، مجهول الهوية، ولم يتم العثور معه على إثبات شخصية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.