ينطلق ملتقى الفنانين العرب في شرم الشيخ، اليوم، بعنوان "لمسات في سيناء الحضارات"، بحضور 50 فنانا من مصر والدول العربية على مدار 4 أيام، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقالت الدكتورة نرمين شمس رئيس مجلس إدارة مؤسسة لمسات ومنظم ملتقى لمسات في سيناء، إن الملتقي يهدف إلى دعم الفنون التشكيلية ومحاولة إثراء الحركة الثقافية والتبادل الثقافي والفني لدعم وتشجيع الحركة الثقافية والفن التشكيلي، إضافة إلى تنشيط الحركة السياحية بمدينة شرم الشيخ ونبذ العنف والإرهاب والتطرف.

وأضافت شمس، في بيان، أن الملتقى شارك فيه أكثر من 50 فنانا من دول مصر والسعودية والأردن وسلطنة عمان والإمارات والبحرين، ومن المقرر عرض ابتكارات الفنانين وأعمالهم الفنية وإقامة حلقات نقاشية بشأن تطوير الفنون التشكيلية ومواكبة العصر الحديث.

وأشار إلى أن اليوم الأول للمتلقى يجري خلاله الافتتاح وتثبيت mediawaii يليها تجمع المشاركين في الملتقى وكلمات الترحيب، ثم افتتاح الجاليري وينتهي بمحاضرة عن تأثير الفن على الذات وتوجيه الرأي العام وتلقي المحاضرة الباحثة إيمان الجمال.

وأشارت إلى أن ضيوف شرف الملتقى هم: الدكتورة صفيه القباني عميد الفنون الجميلة سابقا، والدكتور محمد إسحاق عميد التربية الفنية سابقا، والفنان الدكتور أحمد سامي، والفنان الدكتور خالد السماحي، والفنان مجدي صبحي.